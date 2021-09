Клип Тани Муиньо для Lil Nas X победил на MTV VMA

Американский рэпер Lil Nas X получил главную награду премии MTV Video Music Awards 2021 в категории Видео года за клип на песню Montero (Call Me By Your Name), снятый украинским режиссером Таней Муиньо.





Работа Муиньо для Lil Nas X также получила награду за лучшую режиссуру.





Кроме Lil Nas X в ключевой категории боролись Doja Cat с песней Kiss me More, Эд Ширан и его композиция Bad Habits, The Weeknd с треком Save Your Tears, Карди Би и Megan Thee Stallion с песней WAP, а также DJ Khaled и Дрейк с композицией Popstar.





Клип MONTERO вышел в конце марта и набрал почти 347 миллионов просмотров на YouTube. В нем Lil Nas X танцует тверк перед Сатаной, а затем занимает его престол.





Напомним, Таня Муиньо – клипмейкер из Одессы, которая известна своими работами для Кэти Перри, Cardi B, MONATIK, группы Время и Стекло, Насти Каменских, Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонита, IOWA и др.