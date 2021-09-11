Эд Ширан представил новый сингл (ВИДЕО)

В ролике, снятом режиссером Дейвом Мейерсом, героя Эда знакомится в баре с симпатичной девушкой (ее играет актриса Анна-Софи Робб) и потом отправляется к ней на свидание, который сопровождается множеством нелепых и фантастических ситуаций.





Свою новую песню Ширан исполнит на церемонии вручения MTV Video Music Awards 12 сентября. О его участии было объявлено 10 сентября.





«Shivers», как и выпущенные ранее «Bad Habits» и «Visiting Hours» войдут в новый альбом Ширана «= (Equals)», релиз которого состоится 29 октября.



