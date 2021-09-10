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10 сентября 21, 12:47
Лорд записала альбом на языке маори
Лорд
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Певица Лорд неожиданно выпустила 9 сентября 2021 года мини-альбом «Te Ao Mrama».
На пластинке представлены пять треков из ее последнего диска «Solar Power», исполненные ею на языке маори – коренного народа Новой Зеландии, откуда родом певица. В записи приняли участие новозеландские исполнители Бика Рунга и Марлона Уильямса.

- Этот альбом о том, откуда я родом, - говорит Лорд. - Для меня было важно иметь возможность сказать: это делает нас такими, какие мы есть здесь. Кроме того, это просто безумно красивый язык - я люблю петь на нем.

Все доходы от продажи EP пойдут в благотворительные организации Новой Зеландии Forest And Bird и Te Hua Kawariki Charitable Trust.

Источник: https://www.intermedia.ru/
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