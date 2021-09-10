Лорд записала альбом на языке маори

На пластинке представлены пять треков из ее последнего диска «Solar Power», исполненные ею на языке маори – коренного народа Новой Зеландии, откуда родом певица. В записи приняли участие новозеландские исполнители Бика Рунга и Марлона Уильямса.





- Этот альбом о том, откуда я родом, - говорит Лорд. - Для меня было важно иметь возможность сказать: это делает нас такими, какие мы есть здесь. Кроме того, это просто безумно красивый язык - я люблю петь на нем.





Все доходы от продажи EP пойдут в благотворительные организации Новой Зеландии Forest And Bird и Te Hua Kawariki Charitable Trust.



