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Музыка
Новости музыки
9 сентября 21, 12:52
ABBA побила рекорд по предзаказам нового альбома Voyage
ABBA
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Легендарная ABBA, которая за последние почти 40 лет выпустила две новые песни, также установила новый рекорд по предварительным заказам анонсированного ранее альбома Voyage в Великобритании.
Об этом пишет издание NME.

В частности, за три дня долгожданную пластинку захотели купить 80 тысяч фанатов.

Согласно данным Universal Music UK, шведской группе удалось побить предыдущий рекорд, который установили Take That с альбомами Progress и II.

Напомним, альбом коллектива Voyage выйдет 5 ноября. Всего в трек-листе будет восемь новых песен. Кроме того, квартет готовит цифровое шоу ABBA Voyage, которое состоится 27 мая 2022 года в Лондоне.

Источник: https://skeptik.com.ua/
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