ABBA побила рекорд по предзаказам нового альбома Voyage

Об этом пишет издание NME.





В частности, за три дня долгожданную пластинку захотели купить 80 тысяч фанатов.





Согласно данным Universal Music UK, шведской группе удалось побить предыдущий рекорд, который установили Take That с альбомами Progress и II.





Напомним, альбом коллектива Voyage выйдет 5 ноября. Всего в трек-листе будет восемь новых песен. Кроме того, квартет готовит цифровое шоу ABBA Voyage, которое состоится 27 мая 2022 года в Лондоне.



