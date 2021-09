Cranberries выпустили сборник и музыкальное видео

В плейлист вошли 15 избранных песен из всей своей дискографии группы.





- Чтобы отпраздновать все, что она вдохновила, и радость, которую она подарила, ее коллеги по группе, друзья и семья в ее 50-летний юбилей составили новый сборник под названием «Remembering Dolores», который теперь доступен на всех стриминговых платформах, - написали участники группы в фейсбуке.





Трек-лист возглавляет песня «Never Grow Old», которой в октябре исполняется 20 лет, из пятого альбома группы «Wake Up And Smell The Coffee». Cranberries выпустили музыкальное видео, составленное из ранее не публиковавшихся архивных материалов, которое снято под этот трек.





Видео начинается с кадра, где О'Риордан в фартуке и резиновых перчатках полирует деревянный стол, а участники группы сидят позади нее. Она смотрит в камеру и говорит: «Извините, мы не можем быть с вами, как видите, мы заняты делом».





InterMedia напоминает, что группа Cranberries решила прекратить существование после выхода последнего альбома «The End» 2019 года. Солистка группы Долорес О'Риордан скончалась 15 января 2018 года в возрасте 46 лет в Лондоне.