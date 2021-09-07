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Музыка
Новости музыки
7 сентября 21, 09:54
Бейонсе записала сандтрек к фильму Король Ричард
Бейонсе
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Эксперты считают, что музыкальная композиция, как и сама картина может быть номинирована на Оскар-2022.
Известная исполнительница Бейонсе записала новую песню, которая станет саундтреком к спортивному байопику Король Ричард. Трек называется Be Alive. Об этом пишет LA Times.

Певица пока не выпустила его для широкого доступа. Однако известно, что она создала композицию вместе с Dixson (Дариусом Скоттом). Ранее он сотрудничал с Фареллом Уильямсом, Chance The Rapper и другими звездами.

Эксперты уже заговорили об успехе саундтрека Бейонсе. Они считают, что сингл могут номинировать на Оскар-2022.


Источник: https://korrespondent.net/
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