Бейонсе записала сандтрек к фильму Король Ричард

Известная исполнительница Бейонсе записала новую песню, которая станет саундтреком к спортивному байопику Король Ричард. Трек называется Be Alive. Об этом пишет LA Times.





Певица пока не выпустила его для широкого доступа. Однако известно, что она создала композицию вместе с Dixson (Дариусом Скоттом). Ранее он сотрудничал с Фареллом Уильямсом, Chance The Rapper и другими звездами.





Эксперты уже заговорили об успехе саундтрека Бейонсе. Они считают, что сингл могут номинировать на Оскар-2022.



