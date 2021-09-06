Анна Тринчер презентовала яркую видеоработу

Digital-принцесса Анна Тринчер делает большие ставки на свой новый сингл "По Губам". Песня, над которой с артисткой работала команда FOXXSTUDIOS во главе с Вадимом Лисицей, обещает стать musthave-хитом вечеринок, fashion-, рейв-тусовок.





Песня залетает в самое сердечко! Не сомневаясь, могу сказать, что это суперхит. Драйв, эмоции, влечение и притяжение — в каждой ноте! Все прогрессивные девчонки и парни оценят этот огненный вайб! "По Губам" точно засядет в голове,

— делится Анна Тринчер.





Одновременно с синглом Анна представила и видео на него. Масштабную visual-реализацию песни певица доверила клипмейкеру Герману Ненову. Это их вторая совместная работа. По словам Тринчер, Ненов покорил ее перфекционизмом, скрупулезностью и педантичностью в работе.





Вместе с Finegold Production и Baby Photo Stars Герман и Анна работали на семи специально созданных локациях в одном из самых больших павильонов Киева площадью более 1000 кв.м, а в кадре и за кадром находилось более 90 человек.





Если обычно у меня уходит 7-10 дней на разработку концепции, то в этот раз идея родилась за два дня. В этой работе я раскрыл артистку совсем с другой стороны: сделал ее взрослой и сексуальной. Зрителей ожидает много откровений. Внутренний эротизм присутствует в каждом кадре клипа. Работа кипела больше суток. Артистка стоически со всем справилась — и я очень ею горжусь!

— комментирует Герман Ненов.





Помимо Анны, героями видео выступили популярные блогеры WhyNot House. Не обошлось и без парня певицы, блогера Александра Волошина.





Я представлена в абсолютно необычном для меня собирательном образе соблазнительницы. Семь трансформаций, неожиданных, абсолютно контрастных между собой! Мы задавались вопросом, у кого было такое количество образов в клипе, и насчитали только у Beyoncе и J.Lo! Мы готовились к клипу больше месяца, показали очень сложную игру света. Заранее готовили танцевальные номера, проводили по четыре репетиции каждый день. Считаю, что вся наша команда достигла wow-эффекта!

— рассказала певица.





А 2 сентября Анна собрала всех своих друзей из блогерской тусовки и шоу-бизнеса, чтобы посмотреть вместе с ними на больших экранах новую видеоработу, а также показать эксклюзивные кадры backstage. Поздравить певицу с важным для нее событием пришли Амадор Лопес, Gena VITER, Маша Виноградова, Анна Добрыднева, Павел Зибров, NIKITA LOMAKIN, Александр Волошин, KHAYAT, Олег Машуковский, Елена Филонова и резиденты ключевых TikTok-домов Украины uLove Home и WHYNOT HOUSE, в котором принимает участие и сама Тринчер.



