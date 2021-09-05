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5 сентября 21, 12:07
MAKSIUTA презентовала новый клип
MAKSIUTA
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Певица MAKSIUTA презентовала gentle rock сингл ILLUSIONS и показала клип, снятый в столичном университете КПИ.
Новый атмосферный трек ILLUSIONS, написанный певицей MAKSIUTA, ретранслирует месседж о том, что часто в жизни важные вещи оказываются иллюзией, фантазией, "рассыпая на частицы миф", оставив лишь воспоминания. 

Клип на песню был снят в Киеве, в НТУУ "КПИ" – одном из старейших университетов Украины, который уже давно стал меккой для видеопродакшена.

Главные герои – классические типажи студенческой жизни – хорошая девочка и брутальный хулиган. На протяжении всего видео внутренние фантомы героини, олицетворяющие разные эмоции, всячески мешают ей встретиться с тем, кто на самом деле оказывается просто иллюзией. 

Это очень важная для меня песня. Она была написана и записана в США, видео снимали в Украине. Мне хотелось собрать эмоции и энергии со всего мира. Когда я прислала сингл режиссеру Станиславу Морозову, он сразу обрисовал мне сюжет, который откликнулся. Во-первых, я люблю Киев, его людей и архитектуру. А КПИ – именно тот самый университет из молодежных американских сериалов. Всё сошлось,
— говорит певица


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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