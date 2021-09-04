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Музыка
Новости музыки
4 сентября 21, 13:18
Леди Гага презентовал альбом ремиксов Dawn of Chromatica
Леди Гага
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Певица и актриса Леди Гага продолжает представлять новые работы и сейчас выпустила ремикс-версию своего прошлогоднего альбома Chromatica.
Как сообщает «Скептик», новая работа стала более танцевальной и получила название Dawn Of Chromatica — лонгплей уже доступен на платформах. Это третий альбом именно ремиксов исполнительницы (ранее выходили The Remix, Born This Way: The Remix).

Среди тех, кого можно услышать вместе с Леди Гагой множество знакомых артистов — Рина Саваяма, Паблло Виттар, Arca, A. G. Cook, Ashnikko, Дориан Электра, Charli XCX.

Всего в трек-листе четырнадцать разнообразных композиций.

Источник: https://skeptik.com.ua/
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