Леди Гага презентовал альбом ремиксов Dawn of Chromatica

Как сообщает «Скептик», новая работа стала более танцевальной и получила название Dawn Of Chromatica — лонгплей уже доступен на платформах. Это третий альбом именно ремиксов исполнительницы (ранее выходили The Remix, Born This Way: The Remix).





Среди тех, кого можно услышать вместе с Леди Гагой множество знакомых артистов — Рина Саваяма, Паблло Виттар, Arca, A. G. Cook, Ashnikko, Дориан Электра, Charli XCX.





Всего в трек-листе четырнадцать разнообразных композиций.