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Музыка
Новости музыки
2 сентября 21, 11:35
The Weeknd продолжает бойкотировать Грэмми
The Weeknd
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Музыкант, обвинивший организаторов премии в коррупции, не подал на рассмотрение в номинациях ни одной песни.
Канадский певец The Weeknd продолжает бойкотировать Грэмми, отказываясь выдвигать свои песни в номинации премии, пишет Hits Daily Double.

Источники в его лейбле Republic подтвердили, что артист не подал на рассмотрение комитетов Грэмми ни одной композиции, несмотря на то, что в мае выпустил сингл Save Your Tears.

На решение The Weeknd повлияла прошлогодняя ситуация – Американская академия звукозаписи не номинировала его ни на одну статуэтку. При этом альбом музыканта After Hours стал бестселлером, а некоторые песни из него возглавляли мировые чарты.

Так, трек Blinding Lights провел в первой десятке Billboard Hot 100 целый год.

Певец обвинил организаторов премии в коррупции и мае этого года Академия звукозаписи отреагировала на его слова реорганизацией комитетов, отвечающих за рассмотрение кандидатов. 

Источник: https://korrespondent.net/
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