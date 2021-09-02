Канадский певец The Weeknd продолжает бойкотировать Грэмми, отказываясь выдвигать свои песни в номинации премии, пишет Hits Daily Double.





Источники в его лейбле Republic подтвердили, что артист не подал на рассмотрение комитетов Грэмми ни одной композиции, несмотря на то, что в мае выпустил сингл Save Your Tears.





На решение The Weeknd повлияла прошлогодняя ситуация – Американская академия звукозаписи не номинировала его ни на одну статуэтку. При этом альбом музыканта After Hours стал бестселлером, а некоторые песни из него возглавляли мировые чарты.





Так, трек Blinding Lights провел в первой десятке Billboard Hot 100 целый год.





Певец обвинил организаторов премии в коррупции и мае этого года Академия звукозаписи отреагировала на его слова реорганизацией комитетов, отвечающих за рассмотрение кандидатов.



