Duran Duran выпустили песню в честь своего 40-летия

- «Anniversary» – очень особенный трек для нас, - говорит басист и сооснователь группы Джон Тейлор. - Естественно, он отражает 40-ю годовщину совместного творчества, но мы хотели, чтобы песня была инклюзивной, а ее посыл – максимально широким. После стольких лет совместной работы, выступлений мы действительно ценим, что означает «быть вместе» и «оставаться вместе». 40 лет назад мы бы не посчитали, что стоит писать музыку на эту тему, но сегодня все наоборот. Было весело строить трек вокруг прошлых хитов Duran Duran, они упоминаются, как пасхалки, которые могут найти фанаты в песне.





«Anniversary» стал третьим синглом с будущего альбома коллектива «Future Past», релиз которого состоится 22 октября. Выход пластинки будет поддержан двумя выступлениями в их родном городе Бирмингеме, в O2 Institute, 14 и 15 сентября. Группа также выступит на предстоящем концерте Global Citizen Live 25 сентября. Сейчас музыканты находятся в Лондоне, где заняты репетициями.



