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Музыка
Новости музыки
29 августа 21, 11:45
Ани Лорак и Сергей Лазарев выпустили долгожданный дуэт
Ани Лорак и Сергей Лазарев
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Украинская певица Ани Лорак и российский исполнитель Сергей Лазарев представили совместную песню "Не отпускай".
Премьера композиции состоялась на закрытии международного музыкального фестиваля "Новая волна 2021", а уже сегодня релиз доступен на всех цифровых площадках.

Армия поклонников двух артистов много лет мечтала услышать симбиоз голосов своих кумиров, о чём постоянно просили в социальных сетях.

До этого Ани Лорак и Сергей Лазарев не единожды радовали фанатов совместными выходами на сцену, но на этот раз впервые представили студийный лирический трек, который готовили на протяжении трёх месяцев.

Песня "Не отпускай" пронизана разными чувствами: любовью, страхом расставания, прощением. Но лейтмотив композиции един – не отпускать свою любовь во что бы то ни стало. 

Мы пели душой, вложив личные переживания… Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец!
прокомментировала Ани Лорак

Мы очень долго искали эту песню. Это история про каждого, она точно найдёт отклик в каждом сердце
сказал Сергей Лазарев


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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