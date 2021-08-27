Группа ABBA выпустит новые песни - впервые за 39 лет

Группа ABBA запустила новый веб-сайт под названием Abba Voyage, призывая фанатов проявить интерес к новому проекту. Ожидается, что это будет тур с голограммами, о котором шведский квартет объявил еще в 2016 году.





Как пишет BBC, для шоу также будут выпущены 5 песен, релиз которых несколько раз откладывался. Таким образом музыканты хотят отблагодарить поклонников за их терпение. О планах выпустить новые песни группа сообщала в 2018 и 2020 годах.





Один из участников коллектива Бьорн Ульвеус подтвердил, что новая музыка определенно выйдет в 2021 году. "Это не тот случай, когда это может произойти, это точно произойдет", - сказал он The Herald Sun.





Веб-сайт Abba Voyage был запущен 26 августа с загадочным изображением четырех светящихся планет и датой 2 сентября. Ожидается, что в шоу будут задействованы Abba-tars звезд, исполняющих такие хиты, как Waterloo, Dancing Queen и Mamma Mia.





Голограммы планируют транслировать на сцене в специально построенном театре в Лондоне, где фанаты также смогут посмотреть документальный фильм о возвращении легендарного квартета.





Группа ABBA образовалась в 1972 году. За годы существования коллектив выпустил восемь студийных альбомов, которые были проданы тиражом 350 млн копий по всему миру. Последний раз группа выступала в 1982 году.



