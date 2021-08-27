Певец Арсен Мирзоян презентовал клип на песню «Штучні сонця»

Клип на драйвовую песню «Штучні сонця» снимали в песчаном массиве — Олешковские пески. Местность Национального природного парка «Олешковские пески» выглядит почти настоящей пустыней и ее еще называют украинской Сахарой. Видео клип на новую песню певец презентовал на странице в Facebook b на своем YouTube.





Картинка клипа получилась очень мощной и драйвовой. Арсен в одном из своих интервью всеукраинским СМИ говорил, что не хочет перегружать этот клип лишней режиссурой.





«Кліп знімали в Олешківських пісках, вирішили не нагружати, скажімо, режисурою. Відзняли такий собі потужний синхрон. Відмовилися ми від якоїсь філософії у відео, щоб уникнути якихось небажаних роздумів людей, неоднозначних. Тому ми залишаємо право людям додумати все, що їм завгодно, просто слухаючи пісню. «, — говорит певец.





Эта песня вошла в новый альбом Мирзояна, который посвящен 10-летию его творческой деятельности.



