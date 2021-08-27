Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.56
USD
26.82
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
26 августа 21, 13:25
Певец Арсен Мирзоян презентовал клип на песню «Штучні сонця»
Арсен Мирзоян
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Арсен Мирзоян снял клип в пустыне.
Клип на драйвовую песню «Штучні сонця» снимали в песчаном массиве — Олешковские пески.  Местность Национального природного парка «Олешковские пески» выглядит почти настоящей пустыней и ее еще называют украинской Сахарой. Видео клип на новую песню певец презентовал на странице в Facebook b на своем  YouTube.

Картинка клипа получилась очень мощной и драйвовой. Арсен в одном из своих интервью всеукраинским СМИ говорил, что не хочет перегружать этот клип лишней режиссурой.

«Кліп знімали в Олешківських пісках, вирішили не нагружати, скажімо, режисурою. Відзняли такий собі потужний синхрон. Відмовилися ми від якоїсь філософії у відео, щоб уникнути якихось небажаних роздумів людей, неоднозначних. Тому ми залишаємо право людям додумати все, що їм завгодно, просто слухаючи пісню. «, — говорит певец.

Эта песня вошла в новый альбом Мирзояна, который посвящен 10-летию его творческой деятельности.


Источник: http://iz.com.ua/
Ещё по теме:
Монатик презентовал летний клип "Зажигать/Jomo"
Камила Кабелло представила новый сингл
TVORCHI представили трек Falling
Alyona Alyona презентовала новый мотивационный трек
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей