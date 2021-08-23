Голограмма умершей Эми Уайнхаус отправится в мировое турне

Голограмма знаменитой британской певицы Эми Уайнхаус, которая умерла 10 лет назад, отправится в концертное турне.





Как пишет издание Mirror, организовала турне компания Base Holograms.





Идея устраивать турне с умершими певицами не нова. Ранее проводили аналогичные концерты с голограммами Уитни Хьюстон и Бадди Холли.





Отправить в турне также умершую Эми Уайнхаус собирались еще в 2018, когда ее отец дал разрешение на проведение шоу с участием голограммы. Но тогда поклонники звезды выступили против. Они не хотели видеть певицу такой, какой она была в конце жизни из-за употребления наркотиков. Кроме того, по их мнению, голограмма не может заменить настоящую Эми Уайнхаус.





Вопреки воли фанатов организаторы все равно решили устроить турне для певицы.

Напомним, британская певица Эми Уайнхаус умерла в 2011 году в возрасте 27 лет. Критики признавали ее одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов. Альбом Back to Black принес Уайнхаус сразу пять Грэмми. После этого ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса.



