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21 августа 21, 14:10
Эд Ширан выпустил трек Visiting Hours
Композиция уже доступна в музыкальных сервисах.
Сингл войдет в трек-лист новой пластинки Ширана, которая будет называться «=» (Equals). Ее релиз запланирован на 29 октября.
Как рассказал артист в своем Instagram, этот альбом он начал записывать еще летом 2017 года. По его словам, это будет «взрослая» пластинка и он очень гордится ней.
Предыдущий альбом Ширана No.6 Collaborations Project, в котором много совместных песен, вышел в 2019 году.
Источник: https://skeptik.com.ua/