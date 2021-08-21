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Музыка
Новости музыки
21 августа 21, 14:10
Эд Ширан выпустил трек Visiting Hours
Эд Ширан
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Британец Эд Ширан порадовал фанатов новинкой — музыкант выпустил трек Visiting Hours, который посвящен его умершему другу.
Композиция уже доступна в музыкальных сервисах.

Сингл войдет в трек-лист новой пластинки Ширана, которая будет называться «=» (Equals). Ее релиз запланирован на 29 октября.

Как рассказал артист в своем Instagram, этот альбом он начал записывать еще летом 2017 года. По его словам, это будет «взрослая» пластинка и он очень гордится ней.

Предыдущий альбом Ширана No.6 Collaborations Project, в котором много совместных песен, вышел в 2019 году.


Источник: https://skeptik.com.ua/
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