Эд Ширан выпустил трек Visiting Hours

Композиция уже доступна в музыкальных сервисах.





Сингл войдет в трек-лист новой пластинки Ширана, которая будет называться «=» (Equals). Ее релиз запланирован на 29 октября.





Как рассказал артист в своем Instagram, этот альбом он начал записывать еще летом 2017 года. По его словам, это будет «взрослая» пластинка и он очень гордится ней.





Предыдущий альбом Ширана No.6 Collaborations Project, в котором много совместных песен, вышел в 2019 году.



