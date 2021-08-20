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Музыка
Новости музыки
20 августа 21, 19:33
Джамала и TAYANNA спели дуэтом к 30-летию Независимости
Джамала и TAYANNA
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Песня, приурочена к юбилейному Дню Независимости Украины, стала подарком для украинцев от исполнительниц.
Песня, приурочена к юбилейному Дню Независимости Украины, стала подарком для украинцев от исполнительниц.

Украинские исполнительницы Джамала и TAYANNA представили своим поклонникам совместный трек. Песня получила название Моя Земля.

Певицы рассказали, что эта песня - подарок Украине и каждому украинцу к юбилейному Дню Независимости.

"Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края и до края нашей невероятной красивой страны. Это наше нежное признание в любви", - рассказала Джамала.

TAYANNA призналась, что дуэт с Джамалой стал первым в ее творческой карьере.

"Я очень уважаю творчество Джамалы, люблю ее как артиста, поэтому для меня было большой честью пригласить ее спеть в дуэте. С первой ноты Джа задел смысл песни, она поняла, что в этой работе ей есть что сказать своим голосом. Моя Земля раскрывает нас обоих, а еще передает то чувство безграничной любви к родной земле, которым нам хочется поделиться со слушателями накануне Праздника Независимости", - рассказала певица.


Напомним, благодаря Дню независимости 21, 22, 23 и 24 августа будут выходными. Рабочий день понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.
Korrespondent
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