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Музыка
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19 августа 21, 13:00
Группа Gо_A выиграла престижный конкурс
Gо_A
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Украинская группа Gо_A, которая выступила на Евровидении 2021, выиграла конкурс под названием Vision Music Awards сразу в двух номинациях.
Они получили премию за "Лучшую сценическую постановку" и "Лучшее использование реквизита".

Радостным событием коллектив поделился на странице в Instagram. Знаменитости также поблагодарили команду, которая работала над постановкой их номера.

"Евровидение не заканчивается никогда! Мы выиграли конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя Евровидения Wiwibloggs сразу в двух номинациях: "Лучшая сценическая постановка" и "Лучшее использование реквизита"! Мы очень благодарны всей команде, которая работала над постановкой номера!" – написала украинская группа.

Напомним, группа Go_A с песней "Соловей" победила Нацотбор на Евровидение 2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев из полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит ближайшие 17 лет.

Источник: https://news.obozrevatel.com/
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