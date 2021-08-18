Концерт ко Дню Независимости: ряд артистов отказались

Причины этого - разные. Об этом сообщила режиссер концерта к 30-й годовщине независимости Украины Екатерина Царик в эфире одного из телеканалов, пишет "УНН".





По ее словам, некоторые артисты уже приняли приглашение в других городах, на площадках празднования Дня Независимости, а некоторые просто отказались. Царик рассказала, что ей лично очень хотелось бы увидеть на концерте группу "Бумбокс", которая "корректно отказалась от участия". Украинский артист Тарас Чубай, по ее словам, также отклонил приглашение, о чем организатор концерта очень жалеет.





Царик отметила, что многие украинские артисты не приняли приглашение из-за того, что были "ангажированы" на мероприятиях в других городах. Среди таких артистов - группы "Друга ріка", Onuka, "Антитіла".





Она также сообщила, что организаторы долго вели переговоры с рок-группой Green Grey, однако в определенный момент их приглашение пришлось отклонить.





"Мы очень хотели, чтобы Green Grey выступил, мы вели переговоры и мы создавали для них номер. Но, к сожалению, после выхода в соцсети видеообращения одного из участников, а именно Мурика, по языковому закону,.. нас это все поставило в такой некоторый шок. Нам показалось это очень некорректным в отношении этого праздника, поэтому нам пришлось расстаться на этот праздник", – рассказала Царик.





При этом она подчеркнула, что эта ситуация никоим образом не умаляет ни вклада рок-группы в развитие украинской музыки, ни их знаковости.



