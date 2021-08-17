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Музыка
Новости музыки
17 августа 21, 10:38
Ани Лорак впервые за семь лет выступила в Одессе
Ани Лорак
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Вслед за Светланой Лободой в Одессе выступила Ани Лорак, которая в последние годы живет из работает в РФ.
Выступление украинской певицы состоялось в понедельник, 16 августа. Звезда выступила в ночном клубе Itaka.

Концерт длился полтора часа. Ани Лорак разбавила русскоязычный репертуар старыми хитами на украинском. Фанаты смогли услышать песни "Розкажи", "Мрій про мене, мрій", "А я не можу жити без тебе".

Певица выступала в откровенном комплекте из бюстье и коротких шортов с завышенной талией. Белый наряд был украшен стразами. Она несколько раз меняла наряды. Звезду также можно было увидеть в серебристом костюме и золотистом мини-платье с бахромой и стразами.

В перерывах между песнями Ани Лорак признавалась фанатам, что она счастлива выступать перед украинской публикой.









Источник: https://realist.online/
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