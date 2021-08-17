Ани Лорак впервые за семь лет выступила в Одессе

Выступление украинской певицы состоялось в понедельник, 16 августа. Звезда выступила в ночном клубе Itaka.





Концерт длился полтора часа. Ани Лорак разбавила русскоязычный репертуар старыми хитами на украинском. Фанаты смогли услышать песни "Розкажи", "Мрій про мене, мрій", "А я не можу жити без тебе".





Певица выступала в откровенном комплекте из бюстье и коротких шортов с завышенной талией. Белый наряд был украшен стразами. Она несколько раз меняла наряды. Звезду также можно было увидеть в серебристом костюме и золотистом мини-платье с бахромой и стразами.





В перерывах между песнями Ани Лорак признавалась фанатам, что она счастлива выступать перед украинской публикой.



































