Элтон Джон записал совместный трек с Дуа Липой и PNAU

Композиция сочетает в себе несколько популярных хитов Элтона Джона, включая «Sacrifice», «Kiss The Bride» и, конечно же, «Rocket Man». При записи трека использовался тот же подход, что и при работе над совместным альбомом Джона и PNAU 2012 года «Good Morning To The Night», куда вошли сэмплы из обширного каталога записей Джона, превратившись в совершенно новые песни.





- Дуа, я тебя обожаю. Это был невероятный совместный опыт. Не могу дождаться, когда вы все это услышите! – написал Элтон Джон, анонсируя выход сингла.