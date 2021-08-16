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Музыка
Новости музыки
16 августа 21, 13:22
Элтон Джон записал совместный трек с Дуа Липой и PNAU
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Элтон Джон объединился с Дуа Липой и австралийским электронным трио PNAU для записи совместного трека «Cold Heart».
Композиция сочетает в себе несколько популярных хитов Элтона Джона, включая «Sacrifice», «Kiss The Bride» и, конечно же, «Rocket Man». При записи трека использовался тот же подход, что и при работе над совместным альбомом Джона и PNAU 2012 года «Good Morning To The Night», куда вошли сэмплы из обширного каталога записей Джона, превратившись в совершенно новые песни.

- Дуа, я тебя обожаю. Это был невероятный совместный опыт. Не могу дождаться, когда вы все это услышите! – написал Элтон Джон, анонсируя выход сингла.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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