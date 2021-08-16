Фоторепортаж с концерта LOBODA в Одессе

LOBODA дала первый сольный концерт в Украина за 4 года. Он прошел в ночном клубе Одессы Ibiza Beach Club с аншлагом и без протестов. Светлана Лобода впервые спела вживую новые треки "Алло" и Indie Rock (Vogue). Последний - на украинском языке. Перед его исполнением артистка эмоционально обратилась к зрителям и анонсировала большой концерт в Киеве в следующем году. Как это было смотрите в фоторепортаже с концерта.