Фоторепортаж с концерта LOBODA в Одессе

LOBODA дала первый сольный концерт в Украина за 4 года. Он прошел в ночном клубе Одессы Ibiza Beach Club с аншлагом и без протестов. Светлана Лобода впервые спела вживую новые треки "Алло" и Indie Rock (Vogue). Последний - на украинском языке. Перед его исполнением артистка эмоционально обратилась к зрителям и анонсировала большой концерт в Киеве в следующем году. Как это было смотрите в фоторепортаже с концерта.
LOBODA отработала концерт почти два часа. Фото: пресс-служба
Артистка вышла на сцену в 1:30 ночи. Фото: пресс-служба
"Я благодарна и рада публике, которая для меня очень дорога, ценна и важна, потому что именно здесь, именно в этой стране мои корни, именно здесь я родилась, здесь живут мои родители, моя семья, мои близкие люди, мои бабушки и дедушки и каждый раз выступая в разных странах, я хочу чтобы мной гордились. Я хочу, чтобы смотрели и думали "Какая красавица, а ведь она наша!". Фото: пресс-служба
"Я вас очень люблю, благодарю каждому, кто пришёл на мой концерт и очень хочу, чтоб с сегодняшнего дня много поменялось, оно уже изменилось, но дальше будет ещё лучше, ещё сплоченнее, потому что нас ждёт большой концерт на стадионе в городе Киеве в следующем году". Фото: пресс-служба
LOBODA за время выступления сменила два наряда. Фото: пресс-служба
Один из них - мини комбинезон с ручной вышивкой и усыпанный стеклярусом Zuhair Murad. Фото: пресс-служба
Более 3000 человек пришли на концерт певицы. Фото: пресс-служба