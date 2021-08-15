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Музыка
Новости музыки
15 августа 21, 13:28
Тони Беннетт отменил отложенный тур
Тони Беннетт
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Тони Беннетт отменил все концерты своего тура, намеченные на осень и зиму 2021 года.
Выступления в Коннектикуте, Оклахоме, Канаде должны были состояться еще в 2020 году, но их пришлось перенести из-за эпидемии коронавируса. Теперь же зрителям предлагают вернуть деньги за билеты. Как сообщил Variety сын и менеджер Беннетта Дэнни, его отец уходит со сцены.

- Больше не будет никаких концертов, - сказал он. – Это было тяжелое для всех нас решение, поскольку отец обожает выступать, но врачи настаивают. А его здоровье для нас важнее всего. Он может петь, но ему вредно путешествовать.

InterMedia напоминает, что 95-летний певец борется в болезнью Альцгеймера (которую у него диагностировали еще в 2016 году), о чем его семья сообщила несколько месяцев назад. 3 и 5 августа Тони вместе с Леди Гагой дал свои прощальные концерты в Нью-Йорке, в Radio City Music Hall, а 1 октября увидит свет их совместный альбом «Love For Sale», который также может стать для Беннетта последним.

Источник: https://www.intermedia.ru/
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