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Музыка
Новости музыки
14 августа 21, 11:55
Lizzo и Карди Би выпустили новый сингл (ВИДЕО)
Lizzo и Карди Би
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Lizzo и Карди Би выпустили свой новый сингл «Rumors» и клип к нему.
Это первая совместная песня Lizzo и Карди Би, которые вместе снялись в фильме «Стриптизерши».

Клип снят в стиле Древней Греции. Lizzo и беременная Карди Би в золотых откровенных нарядах танцуют на колоннах среди облаков в окружении пышных муз, ходят посреди музея со стенами, покрытыми говорящими фресками, и спускаются по небесной лестнице, превращаясь в изображение на древнегреческом сосуде.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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