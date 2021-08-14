Lizzo и Карди Би выпустили новый сингл (ВИДЕО)

Это первая совместная песня Lizzo и Карди Би, которые вместе снялись в фильме «Стриптизерши».





Клип снят в стиле Древней Греции. Lizzo и беременная Карди Би в золотых откровенных нарядах танцуют на колоннах среди облаков в окружении пышных муз, ходят посреди музея со стенами, покрытыми говорящими фресками, и спускаются по небесной лестнице, превращаясь в изображение на древнегреческом сосуде.



