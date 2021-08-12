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Музыка
Новости музыки
12 августа 21, 13:35
Трент Резнор и Дэнни Элфман выпустили совместный трек
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Трент Резнор и Дэнни Элфман записали новую версию сингла «True». Оригинальная композиция вошла в сольный альбом Эльфмана «Big Mess», выпущенный в июне 2021 года.
«Big Mess» стал вторым студийным альбомом Элфмана, а также первой сольной работой знаменитого кинокомпозитора за последние 37 лет. Совместная работа с Резнором стала первым дуэтом Элфмана за всю его карьеру.

- Для меня это первый опыт подобного сотрудничества. А потому сделать это с Треном было настоящим сюрпризом и удовольствием. Он всегда был для меня большим источником вдохновения, не говоря уже о том, что у него один из моих самых любимых певческих голосов, - пояснил Элфман.

На новую версию «True» был снят официальный видеоклип, режиссером которого выступил Арон Джонсон.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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