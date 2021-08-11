Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.41
USD
26.81
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
11 августа 21, 11:36
KSI и Лил Уэйн выпустили совместный сингл
сингл
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
KSI выпустил сингл «Lose» и видеоклип на него.
Композиция записана совместно с неоднократным обладателем «Грэмми» Лил Уэйном, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе исполнителя.

- Не могу поверить, что это происходит на самом деле — я записал песню с самим Лил Уэйном! – говорит KSI. - Если бы 10 лет назад кто-то сказал мне об этом, я бы рассмеялся ему в лицо и заблокировал его. Но теперь это правда. Мы с Лил Уэйном объединились и сделали такой трек, какого никто и не мог ожидать. Эта песня будет жить десятилетиями.

Новый сингл «Lose» вышел на лейбле BMG/RBC Records.


Источник: https://www.intermedia.ru/
Ещё по теме:
Дуэт HammAli & Navai выпустил новый сингл
Макс Барских выпустил приквел хита «Лей, не жалей»
Билли Айлиш представила сингл и клип «NDA»
Twenty One Pilots представили новый клип «Saturday»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей