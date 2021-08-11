KSI и Лил Уэйн выпустили совместный сингл

Композиция записана совместно с неоднократным обладателем «Грэмми» Лил Уэйном, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе исполнителя.





- Не могу поверить, что это происходит на самом деле — я записал песню с самим Лил Уэйном! – говорит KSI. - Если бы 10 лет назад кто-то сказал мне об этом, я бы рассмеялся ему в лицо и заблокировал его. Но теперь это правда. Мы с Лил Уэйном объединились и сделали такой трек, какого никто и не мог ожидать. Эта песня будет жить десятилетиями.





Новый сингл «Lose» вышел на лейбле BMG/RBC Records.



