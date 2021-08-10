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Музыка
Новости музыки
10 августа 21, 13:23
Эд Ширан, Найл Роджерс выступят на виртуальном концерте
эд ширан
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Эд Ширан, Найл Роджерс, Энни Леннокс (на фото), Стивен Спилберг и другие деятели индустрии развлечений выступят на виртуальном мероприятии «We For India: Saving Lives, Protecting Livelihoods», 15 августа 2021 года на Facebook.
Мероприятие будет направлено на сбор средств для борьбы с коронавирусом в Индии. Зрители могут пожертвовать деньги через социальную организацию The World We Want.

В рамках мероприятия в прямом эфире будут представлены музыкальные выступления, стендапы, слова поддержки, фитнес-челленджи и игры. В число участников также войдут дочь Леннокс Лола, удостоенный премии «Оскар» индийский композитор А.Р.Рахман, а также группа Sister Sledge.

- Музыка обладает силой исцелять во времена борьбы и невзгод, - заявил Найл Роджерс. - Я очень горжусь музыкальным сообществом, потому что, когда мир в беде, музыканты всегда стараются поддержать людей своими замечательными песнями, чтобы дать всем нам надежду на светлое будущее.

Источник: https://www.intermedia.ru/
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