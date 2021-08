Эд Ширан, Найл Роджерс выступят на виртуальном концерте

Мероприятие будет направлено на сбор средств для борьбы с коронавирусом в Индии. Зрители могут пожертвовать деньги через социальную организацию The World We Want.





В рамках мероприятия в прямом эфире будут представлены музыкальные выступления, стендапы, слова поддержки, фитнес-челленджи и игры. В число участников также войдут дочь Леннокс Лола, удостоенный премии «Оскар» индийский композитор А.Р.Рахман, а также группа Sister Sledge.





- Музыка обладает силой исцелять во времена борьбы и невзгод, - заявил Найл Роджерс. - Я очень горжусь музыкальным сообществом, потому что, когда мир в беде, музыканты всегда стараются поддержать людей своими замечательными песнями, чтобы дать всем нам надежду на светлое будущее.