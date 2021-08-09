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9 августа 21, 12:52
Guns N’ Roses выпустили новый за долгое время сингл
Guns N’ Roses
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По прошествии 13 лет (альбом Chinese Democracy вышел в 2008 году) хард-рок-группа Guns N’ Roses порадовала новинкой — выпустила новый трек под названием ABSUЯD.
Как сообщает «Скептик» запись опубликована на YouTube-канале коллектива.

Отметим, что песня не на 100% новая. Она была написана в далеком 2001 году и имела название Silkworms, но ее немного переработали. Оригинал хотели включить в альбом Chinese Democracy, но сингл не попал в трек-лист. Над обновленной версией трудились сам Эксл Роуз, Карам Костанцо, а также бывший барабанщик группы Брайан Мантия.


Источник: https://skeptik.com.ua/
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