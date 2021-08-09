Guns N’ Roses выпустили новый за долгое время сингл

Как сообщает «Скептик» запись опубликована на YouTube-канале коллектива.





Отметим, что песня не на 100% новая. Она была написана в далеком 2001 году и имела название Silkworms, но ее немного переработали. Оригинал хотели включить в альбом Chinese Democracy, но сингл не попал в трек-лист. Над обновленной версией трудились сам Эксл Роуз, Карам Костанцо, а также бывший барабанщик группы Брайан Мантия.



