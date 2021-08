Тейлор Свифт перезаписала «Red»

Накануне певица выложила в инстаграм ролик, в котором были зашифрованы названия всех песен и гостей альбома, и поклонники Тейлор разгадывали этот ребус и, судя по комментариям Свифт, весьма успешно справились с заданием.





В «Red (Taylor’s Version)», релиз которого состоится 19 ноября, войдут 30 перезаписанных треков: как оригинальные вещи из пластинки 2021 года, так и не вошедшие в нее студийные записи того времени, расширенные и акустические версии. В их числе, например, песня «Ronan», посвященная 3-летнему мальчику Ронану Томпсону, который умер в 2011 году от рака. Блог, который вела мама Ронана Майя, вдохновил Свифт, она написала песню и исполняла ее в телеэфире марафона, посвященного борьбе с онкологическими заболеваниями. Прежде чем включить эту вещь в переиздание, певица попросила у Майи разрешение и, конечно, получила его. На альбоме будут представлены новые коллаборации с Фиби Бриджес, Крисом Стэплтоном, Snow Patrol и целых два дуэта с давним другом Тейлор Эдом Шираном.





Трек-лист альбома «Red (Taylor’s Version)»





State of Grace

Red

Treacherous

I Knew You Were Trouble

All Too Well

22

I Almost Do

We Are Never Ever Getting Back Together

Stay Stay Stay

The Last Time (feat. Gary Lightbody of Snow Patrol)

Holy Ground

Sad Beautiful Tragic

The Lucky One

Everything Has Changed (feat. Ed Sheeran)

Starlight

Begin Again

The Moment I Knew

Come Back…Be Here

Girl At Home

State of Grace (Acoustic Version)

Ronan

Better Man

Nothing New (feat. Phoebe Bridgers)

Babe

Message In A Bottle

I Bet You Think About Me (feat. Chris Stapleton)

Forever Winter

Run (feat. Ed Sheeran)

The Very First Night

All Too Well (10 Minute Version)