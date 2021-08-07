Канье Уэст со второй попытки выпустил альбом

Треки он в прямом эфире закачал, но пока их нельзя послушать — только предзаказ на Apple Music.





Уэст назначил 6 августа новой датой релиза, «просрочив» запланированный крайний срок 23 июля. Название альбома — имя покойной матери музыканта.





В преддверии оглушительного события рэпер отсиживался в Атланте, якобы работая над завершением альбома после того, как 22 июля устроил прослушивание в черновом варианте перед аншлаговой публикой. В альбом вошли треки с участием The Weeknd, Трэвиса Скотта, Лил Бэби и заклятого соавтора Уэста — Джей-Зи, который, как сообщается, записал свою часть всего за несколько часов до того, как Уэст впервые ее исполнил.





5 августа по тихоокеанскому времени Уэст начал трансляцию себя в прямом эфире, в потоковом видео мелькали часы, отсчитывающие время до 12:30 утра 6 августа, когда альбом был выпущен. Страница предварительного заказа появилась в Apple Music за несколько часов до окончания обратного отсчета.





Во время нового выступления Уэст соорудил на сцене подобие своей «кельи», в которой жил на стадионе: здесь он отжимался, бродил из угла в угол и даже летал во сне. Всю визуальную составляющую и костюмы к шоу подготовил креативный директор Balenciaga — Демна Гвасалия.



