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Музыка
Новости музыки
7 августа 21, 14:17
Канье Уэст со второй попытки выпустил альбом
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Канье Уэст вновь дебютировал со своим десятым альбомом Donda — на том же месте, что и две недели назад.
Треки он в прямом эфире закачал, но пока их нельзя послушать — только предзаказ на Apple Music.

Уэст назначил 6 августа новой датой релиза, «просрочив» запланированный крайний срок 23 июля. Название альбома — имя покойной матери музыканта.

В преддверии оглушительного события рэпер отсиживался в Атланте, якобы работая над завершением альбома после того, как 22 июля устроил прослушивание в черновом варианте перед аншлаговой публикой. В альбом вошли треки с участием The Weeknd, Трэвиса Скотта, Лил Бэби и заклятого соавтора Уэста — Джей-Зи, который, как сообщается, записал свою часть всего за несколько часов до того, как Уэст впервые ее исполнил.

5 августа по тихоокеанскому времени Уэст начал трансляцию себя в прямом эфире, в потоковом видео мелькали часы, отсчитывающие время до 12:30 утра 6 августа, когда альбом был выпущен. Страница предварительного заказа появилась в Apple Music за несколько часов до окончания обратного отсчета.

Во время нового выступления Уэст соорудил на сцене подобие своей «кельи», в которой жил на стадионе: здесь он отжимался, бродил из угла в угол и даже летал во сне. Всю визуальную составляющую и костюмы к шоу подготовил креативный директор Balenciaga — Демна Гвасалия.

Источник: https://showdream.org/
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