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Музыка
Новости музыки
6 августа 21, 12:18
GO_A записала совместный хит с победителем Евровидения
GO_A
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В этом году на международном конкурсе песни "Евровидение" одержала победа рок-группа из Италии Måneskin, фронтменом которого является певец Дамиано Давид.
Украине же досталось почетное пятое место - в 2021 году нашу страну представляла электрофолк-группа GO_A с вокалисткой Екатериной Павленко.

Музыканты сдружились во время конкурса, а некоторые поклонники начали приписывать Павленко и Давиду романтические отношения несмотря на то, что у итальянского красавчика уже есть спутница, модель Джорджия Солери.

Слухи о совместном треке GO_A и Måneskin ходят давно, и вот, случилось. В интервью с Екатериной Осадчей в передаче "Світське життя" Павленко призналась , что она не может по условиям контракта рассказывать о новом проекте с итальянцами, но ясно, что музыканты готовят для своих фанатов общий хит.
 
"Всем нужно немножко подождать, потому что, честно говоря, журналисты очень ускоряют события. Поживем - увидим", - ответила исполнительница ведущей.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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