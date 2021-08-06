GO_A записала совместный хит с победителем Евровидения

Украине же досталось почетное пятое место - в 2021 году нашу страну представляла электрофолк-группа GO_A с вокалисткой Екатериной Павленко.





Музыканты сдружились во время конкурса, а некоторые поклонники начали приписывать Павленко и Давиду романтические отношения несмотря на то, что у итальянского красавчика уже есть спутница, модель Джорджия Солери.





Слухи о совместном треке GO_A и Måneskin ходят давно, и вот, случилось. В интервью с Екатериной Осадчей в передаче "Світське життя" Павленко призналась , что она не может по условиям контракта рассказывать о новом проекте с итальянцами, но ясно, что музыканты готовят для своих фанатов общий хит.

"Всем нужно немножко подождать, потому что, честно говоря, журналисты очень ускоряют события. Поживем - увидим", - ответила исполнительница ведущей.



