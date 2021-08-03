Metallica записала новую версию «Nothing Else Matters»

Он включает оригинальную музыку, написанную для приключенческой ленты Disney композитором Джеймсом Ньютоном Ховардом, а также новую инструментальную версию хита «Nothing Else Matters» группы Metallica. Ее музыканты группы вместе с Ховардом превратили в пауэр-металлическую балладу, которая дважды звучит в фильме (и на альбоме) во время эмоционально-напряженных ключевых сцен.





- Для нас было честью работать с известным, легендарным композитором Джеймсом Ньютоном Ховардом, поскольку мы переосмыслили песню, исполнив его аранжировку и создав версию, которая, как нам кажется, подходит для экскурсии по Амазонке, - заявили участники Metallica на своем сайте. - Мы не только большие поклонники Disney, но и не могли упустить возможность поработать с Ховардом, восьмикратным номинантом на «Оскар», получившим признание за такие фильмы, как «Беглец», «Майкл Клейтон», «Вызов» и др.



