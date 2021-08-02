Музыка Новости музыки
2 августа 21, 11:09
Вышел новый сингл и клип Джорджа Харрисона
Это еще один ранее не издававшийся трек, который войдет в юбилейное переиздание его первого сольного альбома 1970 года «All Things Must Pass», релиз которого состоится 6 августа. В пластинку войдут, помимо оригинального ремикшированного материала, 17 музыкальных раритетов.
Анимационное видео было создано режиссерами Джонни Кофоедом и Аланом Бибби и целой командой художнико-мультипликаторов.
Источник: https://www.intermedia.ru/