Вышел новый сингл и клип Джорджа Харрисона

Это еще один ранее не издававшийся трек, который войдет в юбилейное переиздание его первого сольного альбома 1970 года «All Things Must Pass», релиз которого состоится 6 августа. В пластинку войдут, помимо оригинального ремикшированного материала, 17 музыкальных раритетов.





Анимационное видео было создано режиссерами Джонни Кофоедом и Аланом Бибби и целой командой художнико-мультипликаторов.



