Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.89
USD
26.84
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
2 августа 21, 11:09
Вышел новый сингл и клип Джорджа Харрисона
песня
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьера клипа Джорджа Харрисона на песню «Isn’t It A Pity (Take 27)» состоялась 30 июля 2021 года.
Это еще один ранее не издававшийся трек, который войдет в юбилейное переиздание его первого сольного альбома 1970 года «All Things Must Pass», релиз которого состоится 6 августа. В пластинку войдут, помимо оригинального ремикшированного материала, 17 музыкальных раритетов.

Анимационное видео было создано режиссерами Джонни Кофоедом и Аланом Бибби и целой командой художнико-мультипликаторов.


Источник: https://www.intermedia.ru/
Ещё по теме:
Макс Барских выпустил приквел хита «Лей, не жалей»
Билли Айлиш представила сингл и клип «NDA»
Оля Полякова выпустила новый клип
Группа АНТИТЕЛА выпустила неожиданный клип
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей