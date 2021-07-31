Бруно Марс и Андерсон Пак выпустили новый сингл и клип своего проекта Silk Sonic. В танцевальном летнем клипе на песню «Skate» участники дуэта поют и играют на ударных и перкуссии, а вокруг них кружатся красивые девушки на роликовых коньках.





InterMedia напоминает, что Марс и Пак объявили о создании Silk Sonic в феврале этого года, тогда они выпустили первый сингл «Leave the Door Open» и уже выступали с ним на «Грэмми», iHeartRadio Music Awards и BET Awards. Релиз альбома ожидается в этом году.



