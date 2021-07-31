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Музыка
Новости музыки
31 июля 21, 12:51
Бруно Марс и Андерсон Пак выпустили новый сингл
Бруно Марс и Андерсон Пак
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Андерсон Пак и Бруно Марс сняли клип про ролики.
Бруно Марс и Андерсон Пак выпустили новый сингл и клип своего проекта Silk Sonic. В танцевальном летнем клипе на песню «Skate» участники дуэта поют и играют на ударных и перкуссии, а вокруг них кружатся красивые девушки на роликовых коньках.

InterMedia напоминает, что Марс и Пак объявили о создании Silk Sonic в феврале этого года, тогда они выпустили первый сингл «Leave the Door Open» и уже выступали с ним на «Грэмми», iHeartRadio Music Awards и BET Awards. Релиз альбома ожидается в этом году.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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