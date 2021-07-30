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Музыка
Новости музыки
30 июля 21, 13:25
Лобода подтвердила концерт в Украине
Светлана Лобода
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Исполнительница собирается выступить в Одессе 14 августа. Она появится в Ibiza Beach Club. Стоимость билетов на концерт звезды стартует от 1,3 тысячи гривен.
Украинская певица, которая живет и работает в России, Светлана Лобода лично анонсировала свой предстоящий концерт в Украине. Об этом она написала в Instagram, опубликовав видеоролик с отрывками своих песен.

Исполнительница отметила, что выступит в Одессе 14 августа в Ibiza Beach Club. Она заинтриговала поклонников "грандиозным вечером с жаркими танцами, полюбившимися хитами и премьерами". 

Также Светлана заявила, что впервые представит одесситам новый трек ALLO, клип на который был снят ранее в локациях украинской столицы украинским режиссером Аланом Бадоевым.

Между тем, СМИ пишут, что стоимость билетов на концерт Лободы в Одессе стартует от 1,3 тысячи гривен и достигает 17 тысяч.

Источник: https://korrespondent.net/
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