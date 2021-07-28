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28 июля 21, 13:31
KSI выпустил «All Over The Place»
KSI
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KSI выпустил второй сольный альбом “All Over The Place” 27 июля 2021 года.
Как сообщили агентству InterMedia в пресс-службе артиста, новый альбом открывает очередную главу в творчестве KSI (Олажиде “JJ” Олатунжи) после прорывного дебютного альбома “Dissimulation". Первым синглом стал вышедший в июне трек “Holiday”.

Помимо него, альбом включает совершенно новые песни — как сольные, так и совместные треки. В записи приняли участие американские рэперы Future и 21 Savage, Крейг Дэвид, Энн-Мари, Jay1, Грейси, Yungblud, Polo G и многие другие.

- Я с нетерпением жду, когда люди услышат новый альбом, - говорит KSI. - Он во многом превосходит “Dissimulation”. Вокал, тексты, более многоуровневые биты, гораздо больше экспериментов – в целом альбом отражает всю ту невероятную работу, которую мы над ним проделали, и всю страсть, с которой к нему подошли. Я по-настоящему горжусь этим релизом.

В день релиза альбома состоялась премьера сингла “Number 2”, созданного при участии Future и 21 Savage, а также снятого на него видеоклипа.

- Это песня, в которой просто сошлись звезды: казалось практически невозможным объединить таких тяжеловесов хип-хопа, как Future и 21 Savage для записи одного большого хита, но нам это удалось, - говорит KSI.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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