KSI выпустил «All Over The Place»

Как сообщили агентству InterMedia в пресс-службе артиста, новый альбом открывает очередную главу в творчестве KSI (Олажиде “JJ” Олатунжи) после прорывного дебютного альбома “Dissimulation". Первым синглом стал вышедший в июне трек “Holiday”.





Помимо него, альбом включает совершенно новые песни — как сольные, так и совместные треки. В записи приняли участие американские рэперы Future и 21 Savage, Крейг Дэвид, Энн-Мари, Jay1, Грейси, Yungblud, Polo G и многие другие.





- Я с нетерпением жду, когда люди услышат новый альбом, - говорит KSI. - Он во многом превосходит “Dissimulation”. Вокал, тексты, более многоуровневые биты, гораздо больше экспериментов – в целом альбом отражает всю ту невероятную работу, которую мы над ним проделали, и всю страсть, с которой к нему подошли. Я по-настоящему горжусь этим релизом.





В день релиза альбома состоялась премьера сингла “Number 2”, созданного при участии Future и 21 Savage, а также снятого на него видеоклипа.





- Это песня, в которой просто сошлись звезды: казалось практически невозможным объединить таких тяжеловесов хип-хопа, как Future и 21 Savage для записи одного большого хита, но нам это удалось, - говорит KSI.



