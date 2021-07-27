Alyona Alyona презентовала новый мотивационный трек

Музыкальное видео на сингл был опубликован на официальном YouTube-канале звезды.





"Я писала этот трек, находясь очень далеко от Украины. Я искренне скучала по всем своим поклонникам и фанатам, которым ранее могла уделять больше времени вживую и в социальных сетях", - написала исполнительница под видео.





Алена Савраненко (наст. имя певицы) поделилась, что именно эта тоска вдохновила ее написать трек, передать историю своего становления и дать всем людям понять, что она осталась такой же простой девушкой, которая имеет переживания, чувства, живет в социуме, наблюдает за ним и транслирует полученные впечатления в свои треки.





Alyona Alyona отметила, что ей просто хотелось выразить свое "спасибо" всем своим поклонникам именно словами "назавжди ваша, alyona alyona".



