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Музыка
Новости музыки
27 июля 21, 13:11
Alyona Alyona презентовала новый мотивационный трек
Alyona alyona
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Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая месяц назад решилась на переезд к своему парню, порадовала своих фанатов новым позитивным треком под названием "Назавжди ваша".
Музыкальное видео на сингл был опубликован на официальном YouTube-канале звезды.

"Я писала этот трек, находясь очень далеко от Украины. Я искренне скучала по всем своим поклонникам и фанатам, которым ранее могла уделять больше времени вживую и в социальных сетях", - написала исполнительница под видео.

Алена Савраненко (наст. имя певицы) поделилась, что именно эта тоска вдохновила ее написать трек, передать историю своего становления и дать всем людям понять, что она осталась такой же простой девушкой, которая имеет переживания, чувства, живет в социуме, наблюдает за ним и транслирует полученные впечатления в свои треки.

Alyona Alyona отметила, что ей просто хотелось выразить свое "спасибо" всем своим поклонникам именно словами "назавжди ваша, alyona alyona".


Источник: https://telegraf.com.ua/
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