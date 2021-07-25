Тейлор Свифт выпустила оригинальную версию хита The Lakes

Оригинальную версию Тейлор опубликовала на ютуб-канале в субботу, 24 июля. А на странице в Instagram певица поделилась романтическими чорно-белыми снимками и сообщила о годовщине альбома и выходе песни.





Прошел год с тех пор, как мы вместе сбежали из реального мира и вообразили себя где-нибудь в другом месте. С высокими деревьями и соленым воздухом. Где вам разрешено носить кружевные ночные рубашки, которые заставляют вас выглядеть как викторианский призрак каждый день, и никто не будет смотреть в вашу сторону, потому что никого нет рядом. Это только вы, ваша воображаемая каюта и истории, которые вы придумываете, чтобы скоротать время. Чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали для того, чтобы этот альбом стал тем, чем он был, я хотела презентовать вам оригинальную версию The Lakes.

написала Тейлор Свифт





Альбом Folklore был продан в количестве 1 миллиона копий в США в прошлом году, после того как он провел несколько недель на вершине чарта Billboard 200. В мае пластинка получила премию iHeartRadio Music Awards в номинации лучший поп-альбом 2021 года.



