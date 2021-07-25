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Музыка
Новости музыки
25 июля 21, 14:28
Тейлор Свифт выпустила оригинальную версию хита The Lakes
Тейлор Свифт
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Американская певица Тейлор Свифт, которая побила рекорд The Beatles, выпустила оригинальную оркестровую версию бонус-трека The Lakes из своего альбома 2020 года Folklore. Тем самым звезда решила отметить годовщину пластинки.
Оригинальную версию Тейлор опубликовала на ютуб-канале в субботу, 24 июля. А на странице в Instagram певица поделилась романтическими чорно-белыми снимками и сообщила о годовщине альбома и выходе песни.

Прошел год с тех пор, как мы вместе сбежали из реального мира и вообразили себя где-нибудь в другом месте. С высокими деревьями и соленым воздухом. Где вам разрешено носить кружевные ночные рубашки, которые заставляют вас выглядеть как викторианский призрак каждый день, и никто не будет смотреть в вашу сторону, потому что никого нет рядом. Это только вы, ваша воображаемая каюта и истории, которые вы придумываете, чтобы скоротать время. Чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали для того, чтобы этот альбом стал тем, чем он был, я хотела презентовать вам оригинальную версию The Lakes.
написала Тейлор Свифт

Альбом  Folklore был продан в количестве 1 миллиона копий в США в прошлом году, после того как он провел несколько недель на вершине чарта Billboard 200. В мае пластинка получила премию iHeartRadio Music Awards в номинации лучший поп-альбом 2021 года.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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