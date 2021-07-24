Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.81
USD
27.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
24 июля 21, 22:31
Умер продюсер Ласкового мая и Машины времени
Мускатин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мужчина долго болел. Он скончался на 60-ом году жизни.
Мускатин продюсировал также группы Мираж, Кар-мэн и Воскресение.

Музыкальный продюсер Алексей Мускатин, работавший с группами Ласковый май, Машина времени, Кар-мэн, после продолжительной болезни скончался, не дожив до 60 лет три месяца. Информация о смерти появилась в Instagram Мускатина.

Его кончину подтвердил и его коллега в прошлом, продюсер Андрей Разин.

"Ушел из жизни великолепный мой друг... Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея... Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа Ласковый май. Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют... Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны", - написал Разин в своем Instagram.

Мускатин работал также с группами Мираж и Воскресение.

   
Korrespondent
Ещё по теме:
Рок-группа Black Sabbath отложила концерты
В Киеве попрощались с Дмитрием Гнатюком (ФОТО)
Певица Шер на грани смерти
Потап на концерте в Краматорске выступал без Насти
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Камила Кабелло представила новый сингл
Лента новостей