Камила Кабелло представила новый сингл

В ролике, снятом в стиле ретро, певица приезжает на винтажном автомобиле в дом, переполненный ее нарядными «родственниками», собравшимися на какое-то торжество. Они усаживают за стол, но вскоре начинают безудержно танцевать.





На постере, предварявшем выход клипа, Камила разместила слоган «Добро пожаловать в семью!». В день релиза певица сообщила, что ее новый альбом будет называться «Familia». Он станет третьей студийной работой 24-летней Кабелло: второй ее альбом «Romance» вышел в 2019 году.





В новом интервью с Зейном Лоу в New Music Daily на Apple Music 1 Камила рассказала, что пребывание в карантине с семьей помогло ей вернуться к своим латиноамериканским корням для этого нового альбома.





- Я эгоистично хочу, чтобы это было такое семейное дело, потому что это сделало бы меня счастливой – говорит она. - Я думаю, что пребывание в Майами так долго, когда вокруг меня было больше родственников и больше разговоров по-испански, вернуло меня к моим корням, которые ушли глубже, чем я считала.



