Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.81
USD
27.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
24 июля 21, 13:30
Камила Кабелло представила новый сингл
Камила Кабелло
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Камила Кабелло представила 23 июля 2021 года новый сингл и клип «Don't Go Yet».
В ролике, снятом в стиле ретро, певица приезжает на винтажном автомобиле в дом, переполненный ее нарядными «родственниками», собравшимися на какое-то торжество. Они усаживают за стол, но вскоре начинают безудержно танцевать.

На постере, предварявшем выход клипа, Камила разместила слоган «Добро пожаловать в семью!». В день релиза певица сообщила, что ее новый альбом будет называться «Familia». Он станет третьей студийной работой 24-летней Кабелло: второй ее альбом «Romance» вышел в 2019 году.

В новом интервью с Зейном Лоу в New Music Daily на Apple Music 1 Камила рассказала, что пребывание в карантине с семьей помогло ей вернуться к своим латиноамериканским корням для этого нового альбома.

- Я эгоистично хочу, чтобы это было такое семейное дело, потому что это сделало бы меня счастливой – говорит она. - Я думаю, что пребывание в Майами так долго, когда вокруг меня было больше родственников и больше разговоров по-испански, вернуло меня к моим корням, которые ушли глубже, чем я считала.


Источник: https://www.intermedia.ru/
Ещё по теме:
Coldplay представили клип на свой последний сингл
MOLFAR презентовал новый сингл ZASUMUVALA
Дуэт HammAli & Navai выпустил новый сингл
Макс Барских выпустил приквел хита «Лей, не жалей»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей