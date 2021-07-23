Группа Coldplay представила 10-минутную песню Coloratura

Чтобы подогреть интерес фанатов к релизу, команда опубликовала на своем Youtube-канале 10-минутное лирик-видео на закрывающий трек предстоящей пластинки под названием Coloratura.





Команда подчеркнула, что песню не стоит рассматривать как отдельный сингл – это альбомный трек, представленный заранее. Его также описали как захватывающий, космический эпос, в который входят имена ученого Галилея, загадочного межзвездного объекта Оумуамуа, звезды Бетельгейзе и других понятий и предметов, связанных с космосом. Coloratura также доступна на всех цифровых платформах группы.





Альбом Music of the Spheres выйдет 15 октября.



