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Музыка
Новости музыки
22 июля 21, 12:41
Монатик презентовал летний клип "Зажигать/Jomo"
Монатик
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В разгар лета популярный украинский мультиартист Дмитрий Монатик решил поднять настроение своим поклонникам очередным зажигательным клипом на трек "Зажигать/Jomo".
Премьера нового видео состоялась 22 июля на ютуб-канале  Монатика.

Съемки клипа проходили на родине Венеры Милосской - греческом острове Милос под руководством украинского клипмейкера Тани Муиньо, которая ранее сняла ролик для певиц Normani и Cardi B.

"Включай зажигание!" - призывает своих фанов в клипе Дмитрий.

А на своей странице в Инстаграме Монатик поделился историей, как родилась идея песни. В общем, можно сказать, что вдохновением в некой мере стал карантин. Певец словил себя на мысли, что из-за него и нового образа жизни все то, что вокруг - пролетает мимо. 


Источник: https://telegraf.com.ua/
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