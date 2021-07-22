Монатик презентовал летний клип "Зажигать/Jomo"

Премьера нового видео состоялась 22 июля на ютуб-канале Монатика.





Съемки клипа проходили на родине Венеры Милосской - греческом острове Милос под руководством украинского клипмейкера Тани Муиньо, которая ранее сняла ролик для певиц Normani и Cardi B.





"Включай зажигание!" - призывает своих фанов в клипе Дмитрий.





А на своей странице в Инстаграме Монатик поделился историей, как родилась идея песни. В общем, можно сказать, что вдохновением в некой мере стал карантин. Певец словил себя на мысли, что из-за него и нового образа жизни все то, что вокруг - пролетает мимо.



