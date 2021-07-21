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Музыка
Новости музыки
21 июля 21, 13:04
Тони Беннетт и Леди Гага выступят в Нью-Йорке
Тони Беннетт и Леди Гага
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Леди Гага и Тони Беннетт анонсировали два совместных концерта, который состоятся в Radio City Music Hall в Нью-Йорке в августе 2021 года.
Программа под названием «В последний раз: Вечер с Тони Беннеттом и Леди Гагой» (One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga) будет представлена всего дважды – 3 августа, в день 95-летия Беннетта, и 5-го.

- И Тони Беннетт, и Леди Гага являются синонимами Нью-Йорка, что делает Большую сцену в Radio City Music Hall идеальным местом, чтобы отметить их десятилетнюю дружбу и отпраздновать 95-летие мистера Беннетта, - говорит Даррен Пфеффер, исполнительный вице-президент Live, Madison Square Garden Entertainment.

Оба концерта пройдут со строгим соблюдением всех мир противоковидно безопасности: взрослых допустят в зал только по предъявлению сертификата о вакцинации, а детей - с отрицательным ПЦР-тестом. Артисты заявили, что на концертах будет запрещено использование мобильных телефонов, фотоаппаратов или записывающих устройств.

Гага и Беннетт выпустили свой первый совместный альбом, получивший «Грэмми» сборник джазовой поп-музыки «Cheek to Cheek», в 2014 году. Новую пластинку (предположительно записанную еще в 2018-м) они представят в этом году, но дата релиза пока не названа.

InterMedia напоминает, что ранее семья Беннетта сообщила, что у него была диагностирована болезнь Альцгеймера, которая прогрессирует. Состояние исполнителя ухудшилось во время пандемии и локдауна, когда у Тони не было возможности заниматься любимым делом – выходить на сцену. Хотя Беннетт сохранил вокальные данные, его команда заявила, что шоу в Radio City станут последними выступлениями в Нью-Йорке в его карьере.

Источник: https://www.intermedia.ru/
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