Украинская певица заняла второе место на "Славянском базаре"

28-летняя певица родом из Ужгорода Рената Штифель решила попытать удачу, и она таки улыбнулась ей. Девушка заняла второе место, которое разделила с исполнителем из Беларуси Даниилом Мышковцом.





Результаты музыкального конкурса опубликованы на странице "Славянского базара" в Фейсбук.





Рената пока не прокомментировала свое призовое место в конкурсе, но на своей странице в Инстаграм показала несколько видео со своего выступления и похвасталась фото с Николаем Басковым.





Рената Штифель - украинская певица, родом из Ужгорода. Еще с 7 лет начала заниматься музыкой и поступила музыкальную школу имени Петра Чайковского. На ее счету участие в таких конкурсах как: "Крок до Зірок", "Наша Земля Україна", "Черноморские игры", "Молода Галичина", "Новая волна". Также в 2008-м Рената стала финалисткой "Детского Евровидения", а в 2012-м - попытала свою удачу уже во "взрослом Евровидении".





Закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства. За свою карьеру уже успела поработать с Вадимом Лисицей, Русланом Квинтой и Тимофеем Нагорным.



