Что говорят об украинской группе Go_A в зарубежных СМИ

В гранд-финале 22 мая представители Украины еще раз заставят Европу танцевать под веснянку "Шум", но прежде чем зрители и жюри "Евровидения" решат судьбу участников, theLime узнал, что пишут о них иностранные СМИ.





The Guardian: "Самая динамичная песня"





"Безусловно, "Шум" украинской группы Go_A - самая динамичная песня на "Евровидении". Это техно-версия веснянки - традиционной песни для весенних народных обрядов. У фронтвумен Екатерины Павленко, которая выглядит так, будто собирается выпотрошить недалеких братков в начальной сцене фильма "Блэйд", восхитительно тонкий и пронзительный голос, который сочетается с быстрой мелодией сопилки. Постепенно темп группы набирает обороты до таких, какие предпочитают голландские хардстайл-ди-джеи. Ожидайте мощнейшего восприятия этого в зале".





The Week: "Звездное выступление"





"Вторая по величине страна Европы поднялась на несколько позиций в таблице лидеров после звездного выступления в полуфинале с участием электро-фолк-группы Go_A. Название группы означает "вернуться к корням" и является сочетанием английского слова "go" с греческой буквой "альфа", которая символизирует начало всего. За эти годы Украина заработала репутацию страны, за которой стоит наблюдать на "Евровидении" - она дважды забирала домой трофей, хотя участвовала в конкурсе только 16 раз".





Eurostory: "Крик, который вы нескоро забудете"





"Пожалуй, самая яркая песня этого года называется "Шум" и исполняется группой с довольно своеобразным названием Go_A. Группа представляет украинский фольклор в электронном обрамлении, а ее фронтвумен Катерина использует вокальную технику, напоминающую контролируемый крик. Но, как и "Крик" Эдварда Мунка, украинская песня - это крик, который вы нескоро забудете. Потому что Украина удивляет, соблазняет и восхищает".





The Calvert Journal: "Возвращение Тараса Шевченко"





"Начитанные фанаты обрадовались, узнав, что на "Евровидение-2021" от Украины будет участвовать никто иной, как Тарас Шевченко, которого также называют отцом украинской литературы. Увы, сам литературный гигант не вернется в Роттердам, но его современный тезка выйдет на сцену в составе украинской электро-фольклорной группы Go_A. Их трек "Шум" вдохновлен веснянками - старинными народными песнями и танцами, которые традиционно являются частью весеннего ритуала. "Шум" стал первой песней полностью на украинском языке, которая украсила сцену "Евровидения"".





BBC: "Теплый прием"





"Украинская группа Go_A была очень тепло принята с их песней "Шум", в которой присутствует старинная фольклорная техника, известная как "белый голос". Среди других фаворитов букмекеров Италия, Франция и Исландия".





RadioTimes: "Успешный вечер"





"Это был успешный вечер для Украины и их выступления. Go_A не только показали сильное шоу, но и сделали все, чтобы набрать достаточное количество очков, необходимые для прохождения в топ-10. В субботу вечером мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как они снова выйдут на сцену".





Напомним, что в финале "Евровидения-2021" представители Украины выступят под номером 19. Заключительный этап конкурса будут транслировать каналы СТБ и UA: Перший, и начнется он в 22:00 по Киеву.



