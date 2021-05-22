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22 мая 21, 12:51
Сегодня в Нидерландах состоится финал Евровидения-2021
Евровидение-2021
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Украину в гранд-финале представит группа Go_A.
В нидерландском городе Роттердам сегодня, 22 мая, состоится большой финал песенного конкурса "Евровидение-2021", на котором выступят представители 26 стран.

Представители Украины группа Go_A с песней "Шум" выступят во второй части финала конкурса под номером 19.

Напомним, что по правилам шоу в финал автоматически прошли участники пяти стран - основательниц конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. А также государство, которое принимает конкурс - Нидерланды.

В первом полуфинале по итогам голосования в финал прошли Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия.

Во втором полуфинале по итогам голосования в финал вышли десять исполнителей, представляющих Исландию, Албанию, Грецию, Швейцарию, Финляндию, Молдавию, Сербию, Болгарию, Сан-Марино и Португалию.

Источник: https://apnews.com.ua/
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