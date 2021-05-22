Сегодня в Нидерландах состоится финал Евровидения-2021

В нидерландском городе Роттердам сегодня, 22 мая, состоится большой финал песенного конкурса "Евровидение-2021", на котором выступят представители 26 стран.





Представители Украины группа Go_A с песней "Шум" выступят во второй части финала конкурса под номером 19.





Напомним, что по правилам шоу в финал автоматически прошли участники пяти стран - основательниц конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. А также государство, которое принимает конкурс - Нидерланды.





В первом полуфинале по итогам голосования в финал прошли Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия.





Во втором полуфинале по итогам голосования в финал вышли десять исполнителей, представляющих Исландию, Албанию, Грецию, Швейцарию, Финляндию, Молдавию, Сербию, Болгарию, Сан-Марино и Португалию.



