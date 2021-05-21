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Музыка
Новости музыки
21 мая 21, 13:22
Наталья Могилевская представила сенсационный клип
Наталья Могилевская
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Популярная украинская певица Наталья Могилевская взбудоражила поклонников новым и очень страстным клипом на песню "До дна".
Сегодня, 21 мая, состоялась премьера нового клипа Натальи Могилевской на песню "До дна". Это история о любовнике, который разбил певице сердце, однако она ему отомстила, оставив "на дне".

Мой мужчина может любить меня или умереть. По-другому — никак!
— заявляет артистка.

В клипе Могилевская примерила роскошные образы: соблазнительные платья и шикарные наряды, напоминающие костюмы дикого запада.

Новой работой Наталья Могилевская объявляет страстный период в своем творчестве, который отобразится в ее будущем альбоме.


Источник: https://hochu.ua/
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