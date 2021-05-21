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21 мая 21, 13:22
Наталья Могилевская представила сенсационный клип
Сегодня, 21 мая, состоялась премьера нового клипа Натальи Могилевской на песню "До дна". Это история о любовнике, который разбил певице сердце, однако она ему отомстила, оставив "на дне".
Мой мужчина может любить меня или умереть. По-другому — никак!
— заявляет артистка.
В клипе Могилевская примерила роскошные образы: соблазнительные платья и шикарные наряды, напоминающие костюмы дикого запада.
Новой работой Наталья Могилевская объявляет страстный период в своем творчестве, который отобразится в ее будущем альбоме.
Источник: https://hochu.ua/