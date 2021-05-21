Евровидение 2021: под каким номером Go_A выступит в финале

Организаторы мероприятия опубликовали полный список финалистов и порядок, в котором они будут выступать.





Украинская группа Go_A представит свою песню под 19 номером. Всего в финале принимают участие 26 стран.





Откроет финал масштабного конкурса Кипр с песней "El Diablo".





За ним выступят участники из Албании, Израиля, Бельгии и России.





Перед Украиной на сцену выйдет Литва, а после - Франция.





Завершит финал песенного конкурса Сан-Марино.













Стоит отметить, что в финале примут участие по 10 стран, набравших больше всего голосов в первом и втором полуфиналах.





Также автоматически в финал проходит участник от прошлогодней страны-победителя (в этом году - Нидерланды).





Также ежегодно в финал попадают участники из стран "Большой пятерки", которые были основателями конкурса - Франция, Великобритания, Италия, Германия и Испания.



