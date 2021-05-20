Потап выпустит песню в день выхода альбома Каменских

Сорокалетний Алексей Потапенко съездил в Харьков, после чего стал чаще публиковать новые сообщения в соцсети и даже анонсировал кое-что значимое в своей жизни. Музыкант отметил, что чувствует перемены буквально на уровне физических ощущений и готов к новому в своей жизни.





Потап заявил, что "грядет смена принципов и устоев, правил и установок". Остается только догадываться о том, что именно имел в виду продюсер. Впрочем, знаем его талант к творчеству, можно предположить, что речь идет о новой композиции или даже целом альбоме.





"Не могу удержаться, потому что двадцать первого мая, буквально через день, выходит первая песня из моего нового альбома", — добавил Потап, опубликовав несколько сторис.





В серии коротких видео музыкант напомнил о скором релизе нового альбома, его название и композицию, отрывок из которой он включил в машине. Композиция получилась лирической, навевающей на философские размышления.





Интересно, что в один и тот же день, двадцать первого мая, состоится релиз не только новой композиции Потапа, но и альбома его супруги Насти Каменских под названием "Красное вино". NK уже несколько недель анонсирует выход этого альбома, попутно рассказывая, что на нее повлияло при записи входящих в него композиций. Очевидно, что ближайшая пятница станет очень важной для этого звездного семейства.



