Julia Voice презентовала клип на песню «Скажи»

По словам артистки, эта работа — личная ее история.





«Ранее я никогда не осмеливалась показать вам себя такой. Эта песня — полное отображение и возрождение меня. Я больше не могу ждать или посвящать себя тому, кто этого не ценит. Теперь я полностью осознала, что я цельная, и мне не нужно чье-то одобрение. Наконец стало важным, что я сама о себе думаю. Больше не хочу притворяться и подстраиваться. Теперь я готова идти дальше, открыв в себе поток женственной энергии и любви. Мне нравится быть чувственной, ранимой и открытой. Думаю, в этом и есть истинная сила любой женщины — ее слабость. Об этом я и пою», — рассказывает Юлия.





Заметим, что видеоработа была снята в уникальной киевской 5D-видеостудии. На площадках с подобными технологиями сейчас снимают свои клипы такие артисты, как Beyoncé, Katy Parry, Ariana Grande и другие.





Добавим, что вскоре планируется совместная работа Украинки с Брендоном Ховардом — сыном короля поп-музыки Майкла Джексона.







