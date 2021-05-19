Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.48
USD
27.43
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
19 мая 21, 11:37
Julia Voice презентовала клип на песню «Скажи»
Julia Voice
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Julia Voice (Юлия Войс) презентовала новое видео на песню «Скажи». Интересно, что над созданием сингла работал Александр Эссами, который в свое время получил самую престижную музыкальную премию в мире Грэмми.
По словам артистки, эта работа — личная ее история.

«Ранее я никогда не осмеливалась показать вам себя такой. Эта песня — полное отображение и возрождение меня. Я больше не могу ждать или посвящать себя тому, кто этого не ценит. Теперь я полностью осознала, что я цельная, и мне не нужно чье-то одобрение. Наконец стало важным, что я сама о себе думаю. Больше не хочу притворяться и подстраиваться. Теперь я готова идти дальше, открыв в себе поток женственной энергии и любви. Мне нравится быть чувственной, ранимой и открытой. Думаю, в этом и есть истинная сила любой женщины — ее слабость. Об этом я и пою», — рассказывает Юлия.

Заметим, что видеоработа была снята в уникальной киевской 5D-видеостудии. На площадках с подобными технологиями сейчас снимают свои клипы такие артисты, как Beyoncé, Katy Parry, Ariana Grande и другие.

Добавим, что вскоре планируется совместная работа Украинки с Брендоном Ховардом — сыном короля поп-музыки Майкла Джексона.



Источник: https://newsyou.info/
Ещё по теме:
Ёлка выпустила клип на свой новый сингл «Выдохни»
Michelle Andrade выпустила зажигательный клип (ВИДЕО)
Группа BTS выпустила новый клип на песню «Film Out»
Тина Кароль презентовала новый клип (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинская группа GO_A прошла в финал Евровидения
noimageЕвровидение: Украина добилась двух исторических результатов
Лента новостей